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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Не думаю, что Арсенал выиграет АПЛ. Ман Сити догонит их»
Англия
24 января 2023, 10:38 |
529
1

Гари НЕВИЛЛ: «Не думаю, что Арсенал выиграет АПЛ. Ман Сити догонит их»

Экс-футболист уверен, что команда Артеты рано или поздно «сдуется»

24 января 2023, 10:38 |
529
1
Гари НЕВИЛЛ: «Не думаю, что Арсенал выиграет АПЛ. Ман Сити догонит их»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсенал» не сможет удержать первое место в АПЛ.

«Не думаю, что «Арсенал» выиграет лигу. Я думаю, выиграет «Манчестер Сити». В них есть что-то особенное. Я думаю, что в какой-то момент сезона «Арсенал» проиграет один или два матча, «Сити» станет наступать им на пятки, и им станет очень трудно.

Я думал, что «Арсенал» будет далек от победы в чемпионате, и я не могу поверить, что они в борьбе. Тот факт, что они находятся в борьбе, невероятен, но я думаю, что «Сити» догонит их.

У «Арсенала» есть хорошие шансы, и это хорошо для Микеля Артеты. Я переживал за него в конце прошлого сезона, я думал, что ему будет сложно», – сказал Невилл.

Отметим, что «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на 5 очков в турнирной таблице, но имеет игру в запасе.

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Гари Невилл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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Alex906
Мансити конечно по уровню игры выше .Артета ясно что работал у Гвардиолы помощником и копируют этот же стиль.Тот же бесконечный прессинг но исполнители чуть ниже классом чем у Гвардиолы и нет Холланда .2 матча Мансити Арсенал все решат.очковые потери будут в любом случае 
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