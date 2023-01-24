Гари НЕВИЛЛ: «Не думаю, что Арсенал выиграет АПЛ. Ман Сити догонит их»

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсенал» не сможет удержать первое место в АПЛ.

«Не думаю, что «Арсенал» выиграет лигу. Я думаю, выиграет «Манчестер Сити». В них есть что-то особенное. Я думаю, что в какой-то момент сезона «Арсенал» проиграет один или два матча, «Сити» станет наступать им на пятки, и им станет очень трудно.

Я думал, что «Арсенал» будет далек от победы в чемпионате, и я не могу поверить, что они в борьбе. Тот факт, что они находятся в борьбе, невероятен, но я думаю, что «Сити» догонит их.

У «Арсенала» есть хорошие шансы, и это хорошо для Микеля Артеты. Я переживал за него в конце прошлого сезона, я думал, что ему будет сложно», – сказал Невилл.

Отметим, что «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на 5 очков в турнирной таблице, но имеет игру в запасе.