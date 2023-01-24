Вернидуб признан человеком года среди тренеров по версии World Soccer

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб получил признание от журнала World Soccer. Корреспонденты издания назвали его Человеком 2022 года среди тренеров в мире.

Журналисты оценили поступок Вернидуба, когда он покинул свой предыдущий клуб «Шериф» из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину и вступил в ряды ВСУ, встав на защиту Родины.

В список лучших попали главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо и наставник сборной Марокко Валид Реграги.

Отметим, что «Кривбасс» пошел на зимний перерыв на девятой позиции в турнирной таблице УПЛ.