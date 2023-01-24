Вернидуб признан человеком года среди тренеров по версии World Soccer
Главный тренер «Кривбасса» обошел Жозе Моуриньо
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб получил признание от журнала World Soccer. Корреспонденты издания назвали его Человеком 2022 года среди тренеров в мире.
Журналисты оценили поступок Вернидуба, когда он покинул свой предыдущий клуб «Шериф» из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину и вступил в ряды ВСУ, встав на защиту Родины.
В список лучших попали главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо и наставник сборной Марокко Валид Реграги.
Отметим, что «Кривбасс» пошел на зимний перерыв на девятой позиции в турнирной таблице УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездный аргентинец передумал подписывать новое соглашение с французской командой
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Франции