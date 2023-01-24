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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 10:07 |
1162
3

Вернидуб признан человеком года среди тренеров по версии World Soccer

Главный тренер «Кривбасса» обошел Жозе Моуриньо

24 января 2023, 10:07 |
1162
3
Вернидуб признан человеком года среди тренеров по версии World Soccer
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб получил признание от журнала World Soccer. Корреспонденты издания назвали его Человеком 2022 года среди тренеров в мире.

Журналисты оценили поступок Вернидуба, когда он покинул свой предыдущий клуб «Шериф» из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину и вступил в ряды ВСУ, встав на защиту Родины.

В список лучших попали главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо и наставник сборной Марокко Валид Реграги.

Отметим, что «Кривбасс» пошел на зимний перерыв на девятой позиции в турнирной таблице УПЛ.

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Источник ФК Кривбасс
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Ярослав ЧерняєвЧерняев
Як би там не було а це визнання
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+2
Саша Лапій
Сайт Кривбаса не захотів ділитись визнанням із Шерифом. Думаю  головну роль у цьому досягненні зіграло те, що він саме як тренер, який грав у ЛЧ і перемагав Реал, покинув все і пішов у ЗСУ
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0
Выталкиватель парашутистов
Кого мы обманываем? Кому нужны эти понты? Мы уже видели и Ломаченка с автоматом, и и Усика с Белановым якобы в окопах.... Ладно, там на Западе не могут это проверить, но мы то все знаем, как все на самом деле...Вернидубу не стыдно?
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-6
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