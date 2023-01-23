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Australian Open
23 января 2023, 23:35 | Обновлено 23 января 2023, 23:38
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0

Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 24 января

Во вторник на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины

23 января 2023, 23:35 | Обновлено 23 января 2023, 23:38
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0
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 24 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

24 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также будут играть юниоры.

Во вторник на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. 1/4 финала парного разряда

Kia Arena. 4-й запуск (не ранее 07:00*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [4]

Australian Open. Второй круг одиночного разряда у юниоров

Корт №13. 1-й запуск (02:00)
Андрей Зимнох [Q] – Якуб Филип

Australian Open. Второй круг парного разряда у юниоров

Корт №13. 4-й запуск (06:30*)
Андрей Зимнох / Михал Крайчи – Купер Эрри / Маркус Шоман

Корт №14. 4-й запуск (06:30*)
Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Томаш Беркета / Йоэль Шварцлер

*ориентировочное время начала по Киеву

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Источник Sport.ua
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