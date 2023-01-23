Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 24 января

24 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также будут играть юниоры.

Во вторник на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. 1/4 финала парного разряда

Kia Arena. 4-й запуск (не ранее 07:00*)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [4]

Australian Open. Второй круг одиночного разряда у юниоров

Корт №13. 1-й запуск (02:00)

Андрей Зимнох [Q] – Якуб Филип

Australian Open. Второй круг парного разряда у юниоров

Корт №13. 4-й запуск (06:30*)

Андрей Зимнох / Михал Крайчи – Купер Эрри / Маркус Шоман

Корт №14. 4-й запуск (06:30*)

Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Томаш Беркета / Йоэль Шварцлер

*ориентировочное время начала по Киеву

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