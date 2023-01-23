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  4. Матчи клуба Малиновского запрещено транслировать во Франции. В чем дело?
Украина. Премьер лига
23 января 2023, 20:05 | Обновлено 23 января 2023, 20:16
2798
1

Матчи клуба Малиновского запрещено транслировать во Франции. В чем дело?

Поединки «Аталанты» больше не будут показывать на французских телеканалах

23 января 2023, 20:05 | Обновлено 23 января 2023, 20:16
2798
1
Матчи клуба Малиновского запрещено транслировать во Франции. В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine

Матчи итальянского футбольного клуба «Аталанта», игроком которого является украинский полузащитник Руслан Малиновский, но сейчас выступает на правах аренды в «Марселе», больше не будут показывать во Франции.

Сообщается, что официальный транслятор Серии А во Франции beIN Sports не будет показывать поединки клуба из Бергамо из-за его спонсора — компании Plus 500.

Plus 500 – фирма из Кипра, предлагающая инвестиционные услуги, связанные с рискованными финансовыми договорами. Реклама этой компании запрещена Главным управлением по делам потребителей и борьбе с мошенничеством во Франции.

beIN Sports теперь не может демонстрировать матчи Серии А с участием «Аталанты» из-за судебного приговора.

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Руслан Малиновский Аталанта Серия A Марсель телетрансляции суд Франция
Источник Libero
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Octopus
Это че реклама, по-моему я уже видел эту новость сегодня 
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