Матчи клуба Малиновского запрещено транслировать во Франции. В чем дело?

Матчи итальянского футбольного клуба «Аталанта», игроком которого является украинский полузащитник Руслан Малиновский, но сейчас выступает на правах аренды в «Марселе», больше не будут показывать во Франции.

Сообщается, что официальный транслятор Серии А во Франции beIN Sports не будет показывать поединки клуба из Бергамо из-за его спонсора — компании Plus 500.

Plus 500 – фирма из Кипра, предлагающая инвестиционные услуги, связанные с рискованными финансовыми договорами. Реклама этой компании запрещена Главным управлением по делам потребителей и борьбе с мошенничеством во Франции.

beIN Sports теперь не может демонстрировать матчи Серии А с участием «Аталанты» из-за судебного приговора.