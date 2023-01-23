Александр ЗИНЧЕНКО: «Говорил парням: забываем о топ-3, думаем о титуле АПЛ»

«Арсенал» в драматичном матче обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2, а украинец Александр Зинченко уверен, что команда способна бороться за титул.

«Когда я только перешел в «Арсенал», то увидел качество команды. Конечно, я знал этих игроков, но на поле я понял, что у нас есть все, чтобы достичь больших целей. В раздевалке я говорил парням: «Забываем о топ-3 или чем-то таком, нам нужно думать о титуле».

«Некоторые ребята только посмеялись, но теперь уже не смеется никто. Хотя, конечно, впереди еще много матчей. Мы видим, что МЮ вернулся в борьбу, а «Манчестер Сити» всегда рядом», — сказал Зинченко.

Лондонская команда с матчем в запасе опережает «Сити» на 5 очков.