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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Говорил парням: забываем о топ-3, думаем о титуле АПЛ»
Англия
23 января 2023, 16:54 |
389
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Говорил парням: забываем о топ-3, думаем о титуле АПЛ»

Может ли «Арсенал» выиграть первый с 2004 титул АПЛ?

23 января 2023, 16:54 |
389
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Говорил парням: забываем о топ-3, думаем о титуле АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» в драматичном матче обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2, а украинец Александр Зинченко уверен, что команда способна бороться за титул.

«Когда я только перешел в «Арсенал», то увидел качество команды. Конечно, я знал этих игроков, но на поле я понял, что у нас есть все, чтобы достичь больших целей. В раздевалке я говорил парням: «Забываем о топ-3 или чем-то таком, нам нужно думать о титуле».

«Некоторые ребята только посмеялись, но теперь уже не смеется никто. Хотя, конечно, впереди еще много матчей. Мы видим, что МЮ вернулся в борьбу, а «Манчестер Сити» всегда рядом», — сказал Зинченко.

Лондонская команда с матчем в запасе опережает «Сити» на 5 очков.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник talkSPORT
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