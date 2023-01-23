Кубок Дэвиса23 января 2023, 16:10 |
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Кубок Дэвиса. Состав сборной Украины с дебютантом и новым тренером
Мужская сборная сыграет против Ливана
23 января 2023, 16:10 |
607
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Федерация тенниса Украины объявила состав мужской команды на матч плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса против Ливана.
Украину представят Владислав Манафов, Владислав Орлов, Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько. Дебютантом команды является Овчаренко.
Тренером сборной будет Орест Терещук, который заменит Андрея Медведева. Терещук уже руководил командой с 2008 по 2012 год.
Поединок Украина – Ливан пройдет 3-4 февраля в польском городе Лешно.
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