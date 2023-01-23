Хавбек Челси: «Мудрик выглядел очень уверенно, хочет показать свои умения»
Мэйсон Маунт оценил дебют украинца
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт оценил дебют украинца Михаила Мудрика, который сыграл свой первый матч за Синих в матче против «Ливерпуля».
«Чем дольше я нахожусь в команде, тем больше меняется моя роль. Теперь уже я должен быть среди тех, кто приветствует новичков и делает все, чтобы им было комфортно. Нужно, чтобы игроки пришли в «Челси» и были уверены в своих силах».
«Это видно, когда они выходят на поле, как это случилось с Мудриком в игре с «Ливерпулем». Он выглядел очен уверенным, хотел показать свои умения», — сказал Маунт.
Мудрик, который вышел на поле во втором тайме, получил похвалу от тренера.
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