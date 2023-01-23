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  4. ВИДЕО. Добряк Анчелотти перед матчем поделился жвачкой с болельщиком
Испания
23 января 2023, 14:52 |
657
0

ВИДЕО. Добряк Анчелотти перед матчем поделился жвачкой с болельщиком

Тренер спокойно отреагировал на просьбу фана

23 января 2023, 14:52 |
657
0
ВИДЕО. Добряк Анчелотти перед матчем поделился жвачкой с болельщиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, который известен тем, что любит постоянно жевать жвачку, всегда готов поделиться жевательной резинкой с незнакомцами.

В сети появилось видео, как Анчелотти перед игрой против «Атлетика» спокойно поделился жвачкой с фаном, который не постеснялся звездного тренера.

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Источник Sport.ua
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