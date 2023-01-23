ВИДЕО. Добряк Анчелотти перед матчем поделился жвачкой с болельщиком

Наставник «Реала» Карло Анчелотти, который известен тем, что любит постоянно жевать жвачку, всегда готов поделиться жевательной резинкой с незнакомцами.

В сети появилось видео, как Анчелотти перед игрой против «Атлетика» спокойно поделился жвачкой с фаном, который не постеснялся звездного тренера.