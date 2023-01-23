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  4. Михаил МУДРИК: «Дебют на Энфилде – хорошо, далее – дебют на Стэмфорд Бридж»
Англия
23 января 2023, 14:11 |
1796
0

Михаил МУДРИК: «Дебют на Энфилде – хорошо, далее – дебют на Стэмфорд Бридж»

Игрок рассчитывает сыграть первый матч на арене Синих

23 января 2023, 14:11 |
1796
0
Михаил МУДРИК: «Дебют на Энфилде – хорошо, далее – дебют на Стэмфорд Бридж»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик после дебютного матча в составе новой команды выложил в Instagram видео, подчеркнув стремление провести первую игру на арене Синих Стэмфорд Бридж.

«Дебют за «Челси» на Энфилде - это хорошо, но я не могу дождаться своего первого матча на Стэмфорд Бридж», — отметил Мудрик.

Матч «Ливерпуль» – «Челси» завершился вничью 0:0, но Мудрик успел заслужить хорошие оценки после выхода на замену во втором тайме.

В следующем туре АПЛ команда примет «Фулхэм».

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Источник Sport.ua
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