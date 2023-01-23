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  4. Три американца. Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open
Australian Open
23 января 2023, 12:45 |
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0

Три американца. Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open

На этой стадии будет несколько неожиданных участников

23 января 2023, 12:45 |
345
0
Три американца. Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

23 января состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижней половине турнирной сетки у мужчин.

Андрей Рублев отыграл двойной матчбол и 0:5 на финальном тай-брейке матча с Хольгером Руне.

20-летний Бен Шелтон с первой попытки пробился в 1/4 финала, обыграв соотечественника Джей-Джея Вульфа.

Новак Джокович не оставил шансов Алексу де Минауру, Томми Пол одолел Роберто Баутисту-Агута.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [5] – Хольгер Руне [9] – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9)
Новак Джокович [4] – Алекс де Минаур [22] – 6:2, 6:1, 6:2

Бен Шелтон – Джей-Джей Вульф – 6:7(5), 6:2, 6:7(4), 7:6(4), 6:2
Томми Пол – Роберто Баутиста-Агут [24] – 6:2, 4:6, 6:2, 7:5

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карен Хачанов [18] – Себастьян Корда [29]
Стефанос Циципас [3] – Иржи Легечка

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [5] – Новак Джокович [4]
Бен Шелтон – Томми Пол

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Хольгер Руне Australian Open 2023 Андрей Рублев Карен Хачанов Роберто Баутиста Агут Стефанос Циципас Томми Пол Алекс де Минаур Новак Джокович Себастьян Корда Иржи Легечка Джей-Джей Вульф Бен Шелтон
Источник Sport.ua
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