Заря анонсировала два спарринга на сборе в Турции

Луганская «Заря» анонсировала два спарринга на учебно-тренировочном сборе в Турции.

25 января «черно-белые» проведут сразу две совместные тренировки.

Соперниками будут ФК «Копер» из Словении и болгарский клуб «Септември».

«Септември» – это команда элитного дивизиона Болгарии из Софии. После сыгранных 18 туров они занимают 12-е место в таблице.

«Копер» занимает второе место среди клубов высшей лиги Словении, уступая лидеру «Олимпии» 13 очков.

«Заря» уже сыграла первый матч в 2023 году, проиграв «Локомотиву» из Пловдива.