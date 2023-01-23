Заря анонсировала два спарринга на сборе в Турции
Луганская команда сыграет оба матча 25 января
Луганская «Заря» анонсировала два спарринга на учебно-тренировочном сборе в Турции.
25 января «черно-белые» проведут сразу две совместные тренировки.
Соперниками будут ФК «Копер» из Словении и болгарский клуб «Септември».
«Септември» – это команда элитного дивизиона Болгарии из Софии. После сыгранных 18 туров они занимают 12-е место в таблице.
«Копер» занимает второе место среди клубов высшей лиги Словении, уступая лидеру «Олимпии» 13 очков.
«Заря» уже сыграла первый матч в 2023 году, проиграв «Локомотиву» из Пловдива.
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