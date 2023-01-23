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Украина. Премьер лига
23 января 2023, 09:05 | Обновлено 23 января 2023, 09:06
27
0

Заря анонсировала два спарринга на сборе в Турции

Луганская команда сыграет оба матча 25 января

23 января 2023, 09:05 | Обновлено 23 января 2023, 09:06
27
0
Заря анонсировала два спарринга на сборе в Турции
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» анонсировала два спарринга на учебно-тренировочном сборе в Турции.

25 января «черно-белые» проведут сразу две совместные тренировки.

Соперниками будут ФК «Копер» из Словении и болгарский клуб «Септември».

«Септември» – это команда элитного дивизиона Болгарии из Софии. После сыгранных 18 туров они занимают 12-е место в таблице.

«Копер» занимает второе место среди клубов высшей лиги Словении, уступая лидеру «Олимпии» 13 очков.

«Заря» уже сыграла первый матч в 2023 году, проиграв «Локомотиву» из Пловдива.

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Источник ФК Заря
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