Без Гарсии и Бенчич. Известны все четвертьфиналистки Australian Open
В нижней части сетки есть сюрпризы
23 января состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижней половине турнирной сетки у женщин.
Турнир покинула самая высокорейтинговая из оставшихся в этой части сетки теннисисток – Каролин Гарсия, которая проиграла Магде Линетт. Полька впервые в карьере пробилась в 1/4 финала турнира Grand Slam.
Донна Векич обыграла 17-летнюю чешку Линду Фругвиртову и второй раз сыграет в четвертьфинале мейджора.
Каролина Плишкова легко разобралась с китаянкой Чжан Шуай. Это будет четвертый выход в восьмерку сильнейших для чешки на Australian Open.
В центральном противостоянии игрового дня Белинда Бенчич уступила Арине Соболенко.
Australian Open. Пары 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Каролина Плишкова [30] – Чжан Шуай [23] – 6:0, 6:4
Магда Линетт – Каролин Гарсия [4] – 7:6(3), 6:4
Арина Соболенко [5] – Белинда Бенчич [12] – 7:5, 6:2
Донна Векич – Линда Фругвиртова – 6:2, 1:6, 6:3
Australian Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [22] – Алена Остапенко [17]
Джессика Пегула [3] – Виктория Азаренко [24]
Нижняя часть сетки
Каролина Плишкова [30] – Магда Линетт
Арина Соболенко [5] – Донна Векич
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