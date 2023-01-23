Без Гарсии и Бенчич. Известны все четвертьфиналистки Australian Open

23 января состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижней половине турнирной сетки у женщин.

Турнир покинула самая высокорейтинговая из оставшихся в этой части сетки теннисисток – Каролин Гарсия, которая проиграла Магде Линетт. Полька впервые в карьере пробилась в 1/4 финала турнира Grand Slam.

Донна Векич обыграла 17-летнюю чешку Линду Фругвиртову и второй раз сыграет в четвертьфинале мейджора.

Каролина Плишкова легко разобралась с китаянкой Чжан Шуай. Это будет четвертый выход в восьмерку сильнейших для чешки на Australian Open.

В центральном противостоянии игрового дня Белинда Бенчич уступила Арине Соболенко.

Australian Open. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Каролина Плишкова [30] – Чжан Шуай [23] – 6:0, 6:4

Магда Линетт – Каролин Гарсия [4] – 7:6(3), 6:4

Арина Соболенко [5] – Белинда Бенчич [12] – 7:5, 6:2

Донна Векич – Линда Фругвиртова – 6:2, 1:6, 6:3

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [22] – Алена Остапенко [17]

Джессика Пегула [3] – Виктория Азаренко [24]

Нижняя часть сетки

Каролина Плишкова [30] – Магда Линетт

Арина Соболенко [5] – Донна Векич