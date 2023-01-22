Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Брюгге» на домашний матч 22-го тура чемпионата Бельгии против «Шарлеруа».

Главный тренер Скотт Паркер верит в украинца и снова выставляет его в стартовом составе.

Украинский защитник Эдуард Соболь не попал даже в резервный состав. Скорее всего, он занимается вопросами свого трансфера во французский «Страсбург».

Встреча между «Брюгге» и «Шарлеруа» начнется 22 января в 19:30 по Киеву.

Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Шарлеруа