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Бельгия
22 января 2023, 18:49 | Обновлено 22 января 2023, 18:58
204
0

Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Шарлеруа

Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в заявку на игру 22-го тура

22 января 2023, 18:49 | Обновлено 22 января 2023, 18:58
204
0
Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Шарлеруа
Getty Images/Global Images Ukraine. Соболь и Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Брюгге» на домашний матч 22-го тура чемпионата Бельгии против «Шарлеруа».

Главный тренер Скотт Паркер верит в украинца и снова выставляет его в стартовом составе.

Украинский защитник Эдуард Соболь не попал даже в резервный состав. Скорее всего, он занимается вопросами свого трансфера во французский «Страсбург».

Встреча между «Брюгге» и «Шарлеруа» начнется 22 января в 19:30 по Киеву.

Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Шарлеруа

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Брюгге Скотт Паркер Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук стартовые составы Шарлеруа
Источник Sport.ua
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