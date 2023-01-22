Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Шарлеруа
Украинский защитник Эдуард Соболь не попал в заявку на игру 22-го тура
Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Брюгге» на домашний матч 22-го тура чемпионата Бельгии против «Шарлеруа».
Главный тренер Скотт Паркер верит в украинца и снова выставляет его в стартовом составе.
Украинский защитник Эдуард Соболь не попал даже в резервный состав. Скорее всего, он занимается вопросами свого трансфера во французский «Страсбург».
Встреча между «Брюгге» и «Шарлеруа» начнется 22 января в 19:30 по Киеву.
Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Шарлеруа
Our starting XI! 🔵⚫️ #CluCha pic.twitter.com/INUVLy8D87— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 22, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда сборной Англии опубликовал короткий твит во время игры «Ливерпуля» и «Челси»
Ярый фанат «канониров» доволен игрой украинца