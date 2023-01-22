Камавинга не собирается покидать Реал

Агент полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга Джошуа Барнетт заявил о том, что 20-летний француз не собирается покидать Мадрид:

«Это неправда. Конечно, каждый клуб в мире хотел бы его видеть, но он очень счастлив в Мадриде, а клуб доволен Камавинга», – сказал Барнетт

В нынешнем сезоне Камавинга провел за «Реал» 26 матчей во всех турнирах, но в основном появлялся на замену, из-за чего суммарно провел на поле лишь 1042 минуты.