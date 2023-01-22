Испания22 января 2023, 17:32 |
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Камавинга не собирается покидать Реал
Об этом сообщил агент хавбека
22 января 2023, 17:32 |
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Агент полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга Джошуа Барнетт заявил о том, что 20-летний француз не собирается покидать Мадрид:
«Это неправда. Конечно, каждый клуб в мире хотел бы его видеть, но он очень счастлив в Мадриде, а клуб доволен Камавинга», – сказал Барнетт
В нынешнем сезоне Камавинга провел за «Реал» 26 матчей во всех турнирах, но в основном появлялся на замену, из-за чего суммарно провел на поле лишь 1042 минуты.
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Комментарии 1
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45 хвилин в середньому це дуже хороший показник як для 20річного. Тим паче він досі допускає багато помилок, хай стабільністю докаже шо может грати довше
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