Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник киевского Динамо может сменить прописку в Первой лиге
Украина. Первая лига
22 января 2023, 16:59 |
1720
2

Воспитанник киевского Динамо может сменить прописку в Первой лиге

Сергей Швец попал в сферу интересов «Прикарпатья»

22 января 2023, 16:59 |
1720
2
Воспитанник киевского Динамо может сменить прописку в Первой лиге
ПФЛ. Сергей Швец (в центре)

Украинский защитник ЛНЗ Сергей Швец может сменить прописку в Украине.

Сообщается, что игроком заинтересовалось «Прикарпатье». Ивано-франковский клуб ранее расстался с четырьмя игроками.

Отметим, что и ЛНЗ и «Прикарпатье» играют в Первой лиге Украины. ЛНЗ после первой половины сезона выиграл группу B, а «Прикарпатье» расположилось на пятой позиции в группе А.

В сезоне 2022/23 Швец сыграл 6 матчей за клуб из Черкасс. Результативными действиями не отличился.

Интересно, что 30-летний Швец является воспитанником киевского «Динамо», но за основную команду он так и не сыграл.

По теме:
Защитник Динамо стал отцом. Киевский клуб и Седан поздравили футболиста
Соболь уже во Франции. Стало известно, когда он пройдет медосмотр в клубе
Заря просматривает защитника из Словении
Прикарпатье Динамо Киев ЛНЗ Черкассы трансферы Сергей Швец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки девятые
Биатлон | 22 января 2023, 14:08 7
Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки девятые
Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки девятые

Украинские биатлонистки забежали в топ-10

Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Футбол | 21 января 2023, 21:05 4
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Арсенал должен был платить больше за Мудрика»

Ярый фанат «канониров» доволен игрой украинца

«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
Футбол | 21.01.2023, 17:36
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
Спаситель или лицемер? Кто такой Джим Рэтклифф, собирающийся купить МЮ
Футбол | 22.01.2023, 16:00
Спаситель или лицемер? Кто такой Джим Рэтклифф, собирающийся купить МЮ
Спаситель или лицемер? Кто такой Джим Рэтклифф, собирающийся купить МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом
Футбол | 21.01.2023, 21:22
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
30 років на що згадувати що він вихованець Динамо?Що це дає?Маячня якась
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
21.01.2023, 16:30 44
Футбол
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
Промоутер рассказал, как должен быть разделен гонорар в бою Усик – Фьюри
20.01.2023, 16:06 2
Бокс
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
21.01.2023, 15:45 11
Футбол
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
22.01.2023, 04:51
MMA
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
20.01.2023, 19:45 20
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
21.01.2023, 02:45 24
Футбол
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
22.01.2023, 06:52
Теннис
Итоги Рамштайна: танки не дали, война в 2023 не закончится, потери россии
Итоги Рамштайна: танки не дали, война в 2023 не закончится, потери россии
20.01.2023, 19:27 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности