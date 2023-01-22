Воспитанник киевского Динамо может сменить прописку в Первой лиге

Украинский защитник ЛНЗ Сергей Швец может сменить прописку в Украине.

Сообщается, что игроком заинтересовалось «Прикарпатье». Ивано-франковский клуб ранее расстался с четырьмя игроками.

Отметим, что и ЛНЗ и «Прикарпатье» играют в Первой лиге Украины. ЛНЗ после первой половины сезона выиграл группу B, а «Прикарпатье» расположилось на пятой позиции в группе А.

В сезоне 2022/23 Швец сыграл 6 матчей за клуб из Черкасс. Результативными действиями не отличился.

Интересно, что 30-летний Швец является воспитанником киевского «Динамо», но за основную команду он так и не сыграл.