Воспитанник киевского Динамо может сменить прописку в Первой лиге
Сергей Швец попал в сферу интересов «Прикарпатья»
Украинский защитник ЛНЗ Сергей Швец может сменить прописку в Украине.
Сообщается, что игроком заинтересовалось «Прикарпатье». Ивано-франковский клуб ранее расстался с четырьмя игроками.
Отметим, что и ЛНЗ и «Прикарпатье» играют в Первой лиге Украины. ЛНЗ после первой половины сезона выиграл группу B, а «Прикарпатье» расположилось на пятой позиции в группе А.
В сезоне 2022/23 Швец сыграл 6 матчей за клуб из Черкасс. Результативными действиями не отличился.
Интересно, что 30-летний Швец является воспитанником киевского «Динамо», но за основную команду он так и не сыграл.
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