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Australian Open
22 января 2023, 17:18 | Обновлено 22 января 2023, 17:23
1583
0

Первая ракетка на выход. Известна половина участниц 1/4 финала Aus Open

В этой части сетки «случайных» людей не осталось

22 января 2023, 17:18 | Обновлено 22 января 2023, 17:23
1583
0
Первая ракетка на выход. Известна половина участниц 1/4 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

22 января состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у женщин.

Турнир покинула первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.

Также не смогла пробиться в 1/4 финала и 18-летняя американка Кори Гауфф, которую остановила Алена Остапенко из Латвии.

Джессика Пегула подтвердила звание одной из главных фавориток, обыграв чешку Барбору Крейчикову. Только американка из этой четверки не выигрывала турниров Grand Slam.

Australian Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [22] – Ига Свёнтек [1] – 6:4, 6:4
Алена Остапенко [17] – Кори Гауфф [7] – 7:5, 6:3

Джессика Пегула [3] – Барбора Крейчикова [20] – 7:5, 6:2
Виктория Азаренко [24] – Чжу Линь – 4:6, 6:1, 6:4

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [22] – Алена Остапенко [17]
Джессика Пегула [3] – Виктория Азаренко [24]

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Виктория Азаренко Джессика Пегула Чжу Линь Барбора Крейчикова Елена Рыбакина Кори Гауфф Ига Свёнтек Алена Остапенко Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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