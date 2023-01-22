Первая ракетка на выход. Известна половина участниц 1/4 финала Aus Open

22 января состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у женщин.

Турнир покинула первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.

Также не смогла пробиться в 1/4 финала и 18-летняя американка Кори Гауфф, которую остановила Алена Остапенко из Латвии.

Джессика Пегула подтвердила звание одной из главных фавориток, обыграв чешку Барбору Крейчикову. Только американка из этой четверки не выигрывала турниров Grand Slam.

Australian Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [22] – Ига Свёнтек [1] – 6:4, 6:4

Алена Остапенко [17] – Кори Гауфф [7] – 7:5, 6:3

Джессика Пегула [3] – Барбора Крейчикова [20] – 7:5, 6:2

Виктория Азаренко [24] – Чжу Линь – 4:6, 6:1, 6:4

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [22] – Алена Остапенко [17]

Джессика Пегула [3] – Виктория Азаренко [24]