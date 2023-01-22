Англия22 января 2023, 13:56 | Обновлено 22 января 2023, 14:02
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ВИДЕО. Срна получил угрозы, Тейшейра завершил карьеру, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
22 января 2023, 13:56 | Обновлено 22 января 2023, 14:02
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1. Срна получил смертельные угрозы от фанатов Арсенала
2. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко
3. Петраков прибыл в Армению, состоялась презентация тренера
4. Джамал Хилл выиграл чемпионский титул, Гловер Тейшейра завершил карьеру
5. Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
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