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  4. ВИДЕО. Срна получил угрозы, Тейшейра завершил карьеру, ставим на Арсенал
Англия
22 января 2023, 13:56 | Обновлено 22 января 2023, 14:02
809
0

ВИДЕО. Срна получил угрозы, Тейшейра завершил карьеру, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

22 января 2023, 13:56 | Обновлено 22 января 2023, 14:02
809
0
ВИДЕО. Срна получил угрозы, Тейшейра завершил карьеру, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Срна получил смертельные угрозы от фанатов Арсенала
2. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко
3. Петраков прибыл в Армению, состоялась презентация тренера
4. Джамал Хилл выиграл чемпионский титул, Гловер Тейшейра завершил карьеру
5. Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

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Источник Sport.ua
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