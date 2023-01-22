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Australian Open
22 января 2023, 14:15 | Обновлено 22 января 2023, 14:24
1708
0

Проклятие Netflix. Известны две пары четвертьфиналистов Australian Open

В борьбе за титул не осталось героев сериала Break Point

22 января 2023, 14:15 | Обновлено 22 января 2023, 14:24
1708
0
Проклятие Netflix. Известны две пары четвертьфиналистов Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим и Иржи Легечка

22 января состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у мужчин.

Соревнования покинули шестой сеяный Феликс Оже-Альяссим из Канады и десятый номер посева Хуберт Хуркач из Польши.

В центральном противостоянии игрового дня Стефанос Циципас и Янник Синнер выяснили отношения в пяти сетах. Победил греческий теннисит.

Отметим, что Феликс Оже-Альяссим был последним из героев первых пяти эпизодов теннисного сериала Break Point от Netflix, кто оставался в турнирной сетке. Ранее из соревнований выбыли Паула Бадоса, Тейлор Фритц, Мария Саккари, Маттео Берреттини, Онс Жабер, Каспер Рууд и Танаси Коккинакис. Ник Кирьос и Айла Томлянович не смогли принять участия на турнире по причине травм.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карен Хачанов [18] – Йосихито Нисиока [31] – 6:0, 6:0, 7:6(4)
Себастьян Корда [29] – Хуберт Хуркач [10] – 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6(7)

Стефанос Циципас [3] – Янник Синнер [15] – 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3
Иржи Легечка – Феликс Оже-Альяссим [6] – 4:6, 6:3, 7:6(2), 7:6(3)

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карен Хачанов [18] – Себастьян Корда [29]
Стефанос Циципас [3] – Иржи Легечка

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Карен Хачанов Стефанос Циципас Йосихито Нисиока Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер Себастьян Корда Хуберт Хуркач Иржи Легечка Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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