Проклятие Netflix. Известны две пары четвертьфиналистов Australian Open
В борьбе за титул не осталось героев сериала Break Point
22 января состоялись матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у мужчин.
Соревнования покинули шестой сеяный Феликс Оже-Альяссим из Канады и десятый номер посева Хуберт Хуркач из Польши.
В центральном противостоянии игрового дня Стефанос Циципас и Янник Синнер выяснили отношения в пяти сетах. Победил греческий теннисит.
Отметим, что Феликс Оже-Альяссим был последним из героев первых пяти эпизодов теннисного сериала Break Point от Netflix, кто оставался в турнирной сетке. Ранее из соревнований выбыли Паула Бадоса, Тейлор Фритц, Мария Саккари, Маттео Берреттини, Онс Жабер, Каспер Рууд и Танаси Коккинакис. Ник Кирьос и Айла Томлянович не смогли принять участия на турнире по причине травм.
Australian Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карен Хачанов [18] – Йосихито Нисиока [31] – 6:0, 6:0, 7:6(4)
Себастьян Корда [29] – Хуберт Хуркач [10] – 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6(7)
Стефанос Циципас [3] – Янник Синнер [15] – 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3
Иржи Легечка – Феликс Оже-Альяссим [6] – 4:6, 6:3, 7:6(2), 7:6(3)
Australian Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карен Хачанов [18] – Себастьян Корда [29]
Стефанос Циципас [3] – Иржи Легечка
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