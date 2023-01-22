Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 23 января
В понедельник на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины
23 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также будут играть юниоры.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.
Расписание матчей с участием украинцев
Australian Open. Третий круг парного разряда
John Cain Arena. 2-й запуск (03:30*)
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань [11]
Корт №3. 5-й запуск (08:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова
Australian Open. Первый круг парного разряда у юниоров
Корт №12. 3-й запуск (05:00*)
Андрей Зимнох / Михал Крайчи – Себастиан Эрикссон / Патрик Шен
*ориентировочное время начала по Киеву
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