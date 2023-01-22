Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 23 января
Australian Open
22 января 2023, 13:50 |
163
0

Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 23 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины

22 января 2023, 13:50 |
163
0
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 23 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

23 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также будут играть юниоры.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Третий круг парного разряда

John Cain Arena. 2-й запуск (03:30*)
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань [11]

Корт №3. 5-й запуск (08:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мириам Колодзьежова / Маркета Вондроушова

Australian Open. Первый круг парного разряда у юниоров

Корт №12. 3-й запуск (05:00*)
Андрей Зимнох / Михал Крайчи – Себастиан Эрикссон / Патрик Шен

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Украинец Зимнох прошел первый круг юношеского Australian Open 2023
Australian Open-2023 отметился историческим фиаско лидеров посева
Елена РЫБАКИНА: «Победа над Свентек – большая победа для меня»
расписание Ангелина Калинина Марта Костюк Алисон ван Эйтванк Елена-Габриэла Русе Андрей Зимнох Australian Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Футбол | 21 января 2023, 16:27 6
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика

Гари Невилл впечатлен действиями украинца

ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
Футбол | 21 января 2023, 16:47 10
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем

Михаил впервые появился в АПЛ в футболке «Челси»

«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
Футбол | 21.01.2023, 17:36
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Теннис | 22.01.2023, 05:22
Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Теннис | 21.01.2023, 15:07
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
22.01.2023, 01:27 3
Другие виды
В США советуют Украине отложить контрнаступление. В чем дело?
В США советуют Украине отложить контрнаступление. В чем дело?
20.01.2023, 20:37 3
Война
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
20.01.2023, 19:45 19
Футбол
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
21.01.2023, 09:00 4
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
21.01.2023, 02:45 23
Футбол
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
21.01.2023, 12:12 2
Футбол
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
22.01.2023, 04:51
MMA
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
20.01.2023, 17:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности