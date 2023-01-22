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  4. Шахтеру интересен 20-летний фулбек Сан-Паулу Патрик Ланза
Украина. Премьер лига
22 января 2023, 11:10 |
617
3

Шахтеру интересен 20-летний фулбек Сан-Паулу Патрик Ланза

«Горняки» продолжают искать усиление в Бразилии

22 января 2023, 11:10 |
617
3
Шахтеру интересен 20-летний фулбек Сан-Паулу Патрик Ланза
Instagram. Патрик Ланза

Донецкий «Шахтер» продолжает активно мониторить бразильский рынок талантов.

В сферу внимания «горняков» входит 20-летний левый фулбек «Сан-Паулу» Патрик Ланза, который также способен сыграть на левом фланге полузащиты.

Контракт Патрика с его нынешним клубом действует до конца апреля 2027 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

Патрик Ланза – воспитанник «Сан-Паулу». Сыграл 2 матча за первую команду родного клуба. Также вызывался в расположение сборных Бразилии U-17 и U-18.

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Патрик Ланза Сан-Паулу Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Minha Torcida
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Умник
Какой то плевок в сторону корниенко михайличенко. Такое чувство что эти копакабановские они лучше в 100 раз. А на деле пшик
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0
Хутин Пуйло
Нічому не вчаться... Раз їх кинули бразили, вони он бігають плачуть як це так, і далі продовжують шукати бразил... 
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0
ass36
А не проще распродать и закрыть контору пока война не закончится.
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0
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