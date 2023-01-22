Шахтеру интересен 20-летний фулбек Сан-Паулу Патрик Ланза
«Горняки» продолжают искать усиление в Бразилии
Донецкий «Шахтер» продолжает активно мониторить бразильский рынок талантов.
В сферу внимания «горняков» входит 20-летний левый фулбек «Сан-Паулу» Патрик Ланза, который также способен сыграть на левом фланге полузащиты.
Контракт Патрика с его нынешним клубом действует до конца апреля 2027 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Патрик Ланза – воспитанник «Сан-Паулу». Сыграл 2 матча за первую команду родного клуба. Также вызывался в расположение сборных Бразилии U-17 и U-18.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер «Челси» вышел на замену
Фанатам «синих» пришлась по душе игра украинца