Australian Open22 января 2023, 08:11 | Обновлено 22 января 2023, 08:33
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Мини-сенсация. Напарница Киченок обыграла топовую молодую американку на АО
Остапенко пробилась в четвертьфинал
22 января 2023, 08:11 | Обновлено 22 января 2023, 08:33
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25-летняя Алена Остапенко из Латвии стала автором неожиданного результата на стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Она в двух партиях обыграла 7-ю сеянную на турнире – 18-летнюю американку Кори Гауфф.
Australian Open. 1/8 финала
Адена Остапенко (Латвия, 17) – Кори Гауфф (США, 7) – 7:5, 6:3
В четвертьфинале соперницей Остапенко, которая, как известно, в паре в последнее время выступает исключительно с украинкой Людмилой Киченок, станет Елена Рыбакина из Казахстана.
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