Мини-сенсация. Напарница Киченок обыграла топовую молодую американку на АО

25-летняя Алена Остапенко из Латвии стала автором неожиданного результата на стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Она в двух партиях обыграла 7-ю сеянную на турнире – 18-летнюю американку Кори Гауфф.

Australian Open. 1/8 финала

Адена Остапенко (Латвия, 17) – Кори Гауфф (США, 7) – 7:5, 6:3

В четвертьфинале соперницей Остапенко, которая, как известно, в паре в последнее время выступает исключительно с украинкой Людмилой Киченок, станет Елена Рыбакина из Казахстана.