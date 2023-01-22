Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мини-сенсация. Напарница Киченок обыграла топовую молодую американку на АО
Australian Open
22 января 2023, 08:11 | Обновлено 22 января 2023, 08:33
775
0

Мини-сенсация. Напарница Киченок обыграла топовую молодую американку на АО

Остапенко пробилась в четвертьфинал

22 января 2023, 08:11 | Обновлено 22 января 2023, 08:33
775
0
Мини-сенсация. Напарница Киченок обыграла топовую молодую американку на АО
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

25-летняя Алена Остапенко из Латвии стала автором неожиданного результата на стадии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Она в двух партиях обыграла 7-ю сеянную на турнире – 18-летнюю американку Кори Гауфф.

Australian Open. 1/8 финала

Адена Остапенко (Латвия, 17) – Кори Гауфф (США, 7) – 7:5, 6:3

В четвертьфинале соперницей Остапенко, которая, как известно, в паре в последнее время выступает исключительно с украинкой Людмилой Киченок, станет Елена Рыбакина из Казахстана.

По теме:
Елена РЫБАКИНА: «Победа над Свентек – большая победа для меня»
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
Свентек – аут. Первая ракетка мира в двух сетах проиграла Рыбакиной
Алена Остапенко Кори Гауфф Australian Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
Футбол | 21 января 2023, 12:12 2
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани

Маттиа Лукарелли угодил в нелицеприятную историю

«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
Футбол | 21 января 2023, 17:36 12
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем

Фанатам «синих» пришлась по душе игра украинца

Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Футбол | 21.01.2023, 17:05
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
Теннис | 21.01.2023, 13:51
Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Каждый день Украина теряет людей – патриотов, профессионалов»
Война | 21.01.2023, 23:21
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Каждый день Украина теряет людей – патриотов, профессионалов»
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Каждый день Украина теряет людей – патриотов, профессионалов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
20.01.2023, 18:49 1
Футбол
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
21.01.2023, 15:07 4
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
21.01.2023, 02:45 23
Футбол
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
21.01.2023, 16:30 44
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.01.2023, 09:45
Биатлон
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
21.01.2023, 09:00 4
Футбол
Итоги Рамштайна: танки не дали, война в 2023 не закончится, потери россии
Итоги Рамштайна: танки не дали, война в 2023 не закончится, потери россии
20.01.2023, 19:27 3
Война
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
20.01.2023, 17:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности