Данилина / Мирза – Калинина / ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 22 января, состоится матч второго раунда парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису между дуэтами Анна Данилина (Казахстан) / Саня Мирза (Индия) и Ангелина Калинина (Украина) / Алисон ван Эйтванк (Бельгия).

Матч состоится третьим запуском на корте №7. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

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