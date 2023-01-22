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WTA
22 января 2023, 02:51 |
27
0

Данилина / Мирза – Калинина / ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда Australian Open

22 января 2023, 02:51 |
27
0
Данилина / Мирза – Калинина / ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В воскресенье, 22 января, состоится матч второго раунда парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису между дуэтами Анна Данилина (Казахстан) / Саня Мирза (Индия) и Ангелина Калинина (Украина) / Алисон ван Эйтванк (Бельгия).

Матч состоится третьим запуском на корте №7. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

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📺 Видеотрансляция

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Алисон ван Эйтванк Анна Данилина Ангелина Калинина Саня Мирза Australian Open 2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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