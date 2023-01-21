Богдан ЛЕДНЕВ: «Встречи с Луческу не было, жду разговор с тренером»

Хавбек Богдан Леднев, который вернулся в «Динамо» из аренды, рассказал о том, что вскоре рассчитывает пообщаться с тренером Мирчей Луческу о своей роли в команде.

Ранее сообщалось, что киевляне ищут замену Виктору Цыганкову.

– Как сильно изменился Богдан Леднев как человек и как футболист за время своего отсутствия в «Динамо»?

– Та ситуация, которая сложилась в нашей стране, очень объединила всех. Вернулся в «Динамо», доволен, очень скучал по всем, теперь же буду упорно работать.

– Когда ты узнал, что возвращаешься в команду?

– После завершения первой части сезона сообщили, что возвращаюсь в родной клуб.

- Ты уже разговаривал с тренерским штабом? Какие надежды возлагают на тебя?

– Индивидуальной беседы пока не было, но вскоре жду ее.

– Ты знаешь турнирное положение «Динамо» в чемпионате Украины. Как оценишь шансы на чемпионство и третью звезду после этого сезона?

– «Динамо» – это команда, которая всегда ставит перед собой только самые высокие цели. Уверен, что сейчас мы подготовимся и будем побеждать после возобновлением сезона.