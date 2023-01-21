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21 января 2023, 22:05 |
2224
0

Принес победу. Скандальный динамовец отличился в Саудовской Аравии

Жерсон Родригеш вместе с «Аль-Вехда» обыграл «Аль-Таи»

21 января 2023, 22:05 |
2224
0
Принес победу. Скандальный динамовец отличился в Саудовской Аравии
Twitter

В субботу, 21 января, состоялся матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между ФК «Аль-Вехда» и ФК «Аль-Таи».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Аль-Вехда», а единственный гол в матче забил игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который выступает на правах аренды в «Аль-Вехда».

Сейчас на счету Родригеша два гола в последних восьми матчах. В прошлом туре он также отличился.

27-летний Жерсон имел большие проблемы с дисциплиной в киевском клубе. Контракт футболиста с «Динамо» действителен до июня 2024 года, а аренда в ФК «Аль-Вехда» рассчитана до конца текущего сезона.

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Жерсон Родригеш Аль-Вехда Аль-Таи чемпионат Саудовской Аравии по футболу Динамо Киев
Источник Sport.ua
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