Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 22 января

22 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также будут играть юниоры.

В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Второй круг парного разряда

Корт №7. 3-й запуск (05:00*)

Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Анна Данилина / Саня Мирза [8]

Australian Open. Первый круг одиночного разряда у юниоров

Корт №16. 3-й запуск (05:00*)

Андрей Зимнох [Q] – Хайден Джонс [12]

Australian Open. Первый круг парного разряда у юниоров

Корт №6. 5-й запуск (08:00*)

Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Абель Форгер / Чжоу И [6]

*ориентировочное время начала по Киеву

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