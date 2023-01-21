Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 22 января
В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины
22 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также будут играть юниоры.
В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.
Расписание матчей с участием украинцев
Australian Open. Второй круг парного разряда
Корт №7. 3-й запуск (05:00*)
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Анна Данилина / Саня Мирза [8]
Australian Open. Первый круг одиночного разряда у юниоров
Корт №16. 3-й запуск (05:00*)
Андрей Зимнох [Q] – Хайден Джонс [12]
Australian Open. Первый круг парного разряда у юниоров
Корт №6. 5-й запуск (08:00*)
Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Абель Форгер / Чжоу И [6]
*ориентировочное время начала по Киеву
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