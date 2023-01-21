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Australian Open
21 января 2023, 20:11 |
273
0

Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 22 января

В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины

21 января 2023, 20:11 |
273
0
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 22 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

22 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также будут играть юниоры.

В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Второй круг парного разряда

Корт №7. 3-й запуск (05:00*)
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Анна Данилина / Саня Мирза [8]

Australian Open. Первый круг одиночного разряда у юниоров

Корт №16. 3-й запуск (05:00*)
Андрей Зимнох [Q] – Хайден Джонс [12]

Australian Open. Первый круг парного разряда у юниоров

Корт №6. 5-й запуск (08:00*)
Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Абель Форгер / Чжоу И [6]

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Australian Open 2023 Ангелина Калинина Андрей Зимнох Владимир Якубенко Алисон ван Эйтванк расписание
Источник Sport.ua
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