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Англия
21 января 2023, 16:19 | Обновлено 21 января 2023, 16:27
230
0

Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Вест Хэма

Украинский защитник сыграет с первых минут

21 января 2023, 16:19 | Обновлено 21 января 2023, 16:27
230
0
Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 21 января, состоится поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Вест Хэм» примет ливерпульский «Эвертон».

23-летний украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды.

В этом сезоне Миколенко провел за «Эвертон» 19 матчей в английской Премьер-лиге, результативными действиям украинец не отличался.

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Виталий Миколенко Эвертон Вест Хэм Вест Хэм - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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