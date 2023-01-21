Англия21 января 2023, 16:19 | Обновлено 21 января 2023, 16:27
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Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Вест Хэма
Украинский защитник сыграет с первых минут
21 января 2023, 16:19 | Обновлено 21 января 2023, 16:27
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Сегодня, 21 января, состоится поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Вест Хэм» примет ливерпульский «Эвертон».
23-летний украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды.
В этом сезоне Миколенко провел за «Эвертон» 19 матчей в английской Премьер-лиге, результативными действиям украинец не отличался.
Today's Toffees! 📋#WHUEVE pic.twitter.com/0BHpAg3gIo— Everton (@Everton) January 21, 2023
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