Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Вест Хэма

Сегодня, 21 января, состоится поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Вест Хэм» примет ливерпульский «Эвертон».

23-летний украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды.

В этом сезоне Миколенко провел за «Эвертон» 19 матчей в английской Премьер-лиге, результативными действиям украинец не отличался.