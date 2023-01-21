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21 января 2023, 16:11 |
1116
1

ОФИЦИАЛЬНО. Основной форвард Аль-Насра продолжит карьеру в Турции

Венсан Абубакар перешел в «Бешикташ»

21 января 2023, 16:11 |
1116
1
ОФИЦИАЛЬНО. Основной форвард Аль-Насра продолжит карьеру в Турции
ФК Бешикташ. Венсан Абубакар

Форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар официально перешел в турецкий «Бешикташ» из саудовского «Аль-Насра».

Сообщается, что контракт с клубом будет действовать до 2025 года. Сумма трансфера не сообщается.

Абубакар был вынужден покинуть «Аль-Наср», так как клуб подписал португальского форварда Криштиану Роналду. Уход камерунца позволил внести Криштиану в заявку на сезон.

В нынешнем сезоне 30-летний Абубакар провел 9 матчей и забил 2 гола.

Интересно, что ранее Абубакар уже выступал за «Башикташ» в период с 2017 по 2017 года и с 2020 по 2021. Всего за турецкий гранд он провел 59 матчей и забил 27 голов.

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Венсан Абубакар Бешикташ Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду трансферы
Источник ФК Бешикташ
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