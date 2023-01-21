ОФИЦИАЛЬНО. Основной форвард Аль-Насра продолжит карьеру в Турции
Венсан Абубакар перешел в «Бешикташ»
Форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар официально перешел в турецкий «Бешикташ» из саудовского «Аль-Насра».
Сообщается, что контракт с клубом будет действовать до 2025 года. Сумма трансфера не сообщается.
Абубакар был вынужден покинуть «Аль-Наср», так как клуб подписал португальского форварда Криштиану Роналду. Уход камерунца позволил внести Криштиану в заявку на сезон.
В нынешнем сезоне 30-летний Абубакар провел 9 матчей и забил 2 гола.
Интересно, что ранее Абубакар уже выступал за «Башикташ» в период с 2017 по 2017 года и с 2020 по 2021. Всего за турецкий гранд он провел 59 матчей и забил 27 голов.
Yeni Transferimiz Vincent Aboubakar Takımımızla Buluştu— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2023
🔗 https://t.co/DB8bGl70iz pic.twitter.com/yYHKTi6I01
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