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Англия
21 января 2023, 15:08 | Обновлено 21 января 2023, 15:10
124
0

Клопп проводит 1000-й матч в тренерской карьере

Немецкий специалист отмечает юбилей

21 января 2023, 15:08 | Обновлено 21 января 2023, 15:10
124
0
Клопп проводит 1000-й матч в тренерской карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В эти минуты в Ливерпуле проходит центральный поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Челси».

Этот матч для наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа стал 1000-м в карьере в качестве главного тренера.

На его счету 270 матчей во главе «Майнца», 319 игр в «Боруссии» Дортмунд и 411 встреч в «Ливерпуле».

Свою первую игру в тренерской карьере Юрген Клопп провел 28 февраля 2001 года.

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Юрген Клопп Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ливерпуль - Челси
Источник Sport.ua
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