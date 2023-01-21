Клопп проводит 1000-й матч в тренерской карьере

В эти минуты в Ливерпуле проходит центральный поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Челси».

Этот матч для наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа стал 1000-м в карьере в качестве главного тренера.

На его счету 270 матчей во главе «Майнца», 319 игр в «Боруссии» Дортмунд и 411 встреч в «Ливерпуле».

Свою первую игру в тренерской карьере Юрген Клопп провел 28 февраля 2001 года.