Англия21 января 2023, 15:08 | Обновлено 21 января 2023, 15:10
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Клопп проводит 1000-й матч в тренерской карьере
Немецкий специалист отмечает юбилей
21 января 2023, 15:08 | Обновлено 21 января 2023, 15:10
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В эти минуты в Ливерпуле проходит центральный поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Челси».
Этот матч для наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа стал 1000-м в карьере в качестве главного тренера.
На его счету 270 матчей во главе «Майнца», 319 игр в «Боруссии» Дортмунд и 411 встреч в «Ливерпуле».
Свою первую игру в тренерской карьере Юрген Клопп провел 28 февраля 2001 года.
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