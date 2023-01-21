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Италия
21 января 2023, 13:49 | Обновлено 21 января 2023, 13:53
30
0

ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

21 января 2023, 13:49 | Обновлено 21 января 2023, 13:53
30
0
ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Недвед и Аньелли получили запрет на занятие футбольной деятельностью
2. Челси нацелился на форварда Ювентуса
3. Скриняр отклонил предложение Интера по новому контракту
4. Прогноз на матч Наполи – Салернитана

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Источник Sport.ua
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