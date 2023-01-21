ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи

1. Недвед и Аньелли получили запрет на занятие футбольной деятельностью

2. Челси нацелился на форварда Ювентуса

3. Скриняр отклонил предложение Интера по новому контракту

4. Прогноз на матч Наполи – Салернитана

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.