Италия21 января 2023, 13:49 | Обновлено 21 января 2023, 13:53
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ВИДЕО. Бан для Ювентуса, Челси снова покупает, ставим на Наполи
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
21 января 2023, 13:49 | Обновлено 21 января 2023, 13:53
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1. Недвед и Аньелли получили запрет на занятие футбольной деятельностью
2. Челси нацелился на форварда Ювентуса
3. Скриняр отклонил предложение Интера по новому контракту
4. Прогноз на матч Наполи – Салернитана
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