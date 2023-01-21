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Англия
21 января 2023, 13:41 | Обновлено 21 января 2023, 13:54
516
0

Мудрик начнет матч с Ливерпулем на скамейке запасных

Но может дебютировать во втором тайме, выйдя на замену

21 января 2023, 13:41 | Обновлено 21 января 2023, 13:54
516
0
Мудрик начнет матч с Ливерпулем на скамейке запасных
ФК Челси. Михаил Мудрик

В субботу, 21-го января, состоится поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд», начало в 14:30.

Украинский легионер «синих» Михаил Мудрик попал в заявку, но начнет матч на скамейке запасных.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Конате, Тьяго, Милнер, Кейта, Гакпо, Салах, Эллиотт, Робертсон, Байчетич.

«Челси»: Аррисабалага, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Кукурелья, Холл, Жоржиньо, Маунт, Галлахер, Зиеш, Хаверц.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ливерпуль - Челси стартовые составы Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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