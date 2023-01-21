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  4. Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
Australian Open
21 января 2023, 13:51 |
711
1

Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open

В последней четверти сетки будет неожиданный полуфиналист

21 января 2023, 13:51 |
711
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Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

21 января состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижней половине турнирной сетки у мужчин.

Обошлось без громких сенсаций, Роберто Баутиста-Агут сумел остановить «железного» Энди Маррея. В нижней четверти сетки испанец остался единственным сеяным теннисистом.

Australian Open. Третий круг

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [5] – Дэн Эванс [25] – 6:4, 6:2, 6:3
Хольгер Руне [9] – Уго Умбер – 6:4, 6:2, 7:6(5)

Алекс де Минаур [22] – Бенжамен Бонзи – 7:6(0), 6:2, 6:1
Новак Джокович [4] – Григор Димитров [27] – 7:6(7), 6:3, 6:4

Бен Шелтон – Алексей Попырин [WC] – 6:3, 7:6(4), 6:4
Джей-Джей Вульф – Майкл Ммо [LL] – 6:4, 6:1, 6:2

Роберто Баутиста-Агут [24] – Энди Маррей – 6:1, 6:7(7), 6:3, 6:4
Томми Пол – Дженсон Бруксби – 6:1, 6:4, 6:3

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Йосихито Нисиока [31] – Карен Хачанов [18]
Хуберт Хуркач [10] – Себастьян Корда [29]

Стефанос Циципас [3] – Янник Синнер [15]
Иржи Легечка – Феликс Оже-Альяссим [6]

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [5] – Хольгер Руне [9]
Алекс де Минаур [22] – Новак Джокович [4]

Бен Шелтон – Джей-Джей Вульф
Роберто Баутиста-Агут [24] – Томми Пол

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Григор Димитров Энди Маррей Карен Хачанов Андрей Рублев Роберто Баутиста Агут Стефанос Циципас Томми Пол Майкл Ммо Алекс де Минаур Йосихито Нисиока Феликс Оже-Альяссим Уго Умбер Дэн Эванс Новак Джокович Янник Синнер Себастьян Корда Хуберт Хуркач Бенжамен Бонзи Алексей Попырин Иржи Легечка Хольгер Руне Дженсон Бруксби Джей-Джей Вульф Бен Шелтон Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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introvert
Після двох марафонів поспіль Енді бракнуло сил. Шкода. Роберто, звісно, теж зі старої гвардії... але не те, не те.
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