Дальше без Маррея. Определились все участники 1/8 финала Australian Open
В последней четверти сетки будет неожиданный полуфиналист
21 января состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижней половине турнирной сетки у мужчин.
Обошлось без громких сенсаций, Роберто Баутиста-Агут сумел остановить «железного» Энди Маррея. В нижней четверти сетки испанец остался единственным сеяным теннисистом.
Australian Open. Третий круг
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [5] – Дэн Эванс [25] – 6:4, 6:2, 6:3
Хольгер Руне [9] – Уго Умбер – 6:4, 6:2, 7:6(5)
Алекс де Минаур [22] – Бенжамен Бонзи – 7:6(0), 6:2, 6:1
Новак Джокович [4] – Григор Димитров [27] – 7:6(7), 6:3, 6:4
Бен Шелтон – Алексей Попырин [WC] – 6:3, 7:6(4), 6:4
Джей-Джей Вульф – Майкл Ммо [LL] – 6:4, 6:1, 6:2
Роберто Баутиста-Агут [24] – Энди Маррей – 6:1, 6:7(7), 6:3, 6:4
Томми Пол – Дженсон Бруксби – 6:1, 6:4, 6:3
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Йосихито Нисиока [31] – Карен Хачанов [18]
Хуберт Хуркач [10] – Себастьян Корда [29]
Стефанос Циципас [3] – Янник Синнер [15]
Иржи Легечка – Феликс Оже-Альяссим [6]
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [5] – Хольгер Руне [9]
Алекс де Минаур [22] – Новак Джокович [4]
Бен Шелтон – Джей-Джей Вульф
Роберто Баутиста-Агут [24] – Томми Пол
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