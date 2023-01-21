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  4. ВИДЕО. Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе на ЧМ-2022 и отношениях с Месси
Чемпионат мира
21 января 2023, 13:02 |
332
0

ВИДЕО. Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе на ЧМ-2022 и отношениях с Месси

Откровения от футболиста сборной Аргентины и «Манчестер Сити»

21 января 2023, 13:02 |
332
0
ВИДЕО. Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе на ЧМ-2022 и отношениях с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

В этом видео футболист сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес вспомнит победу на ЧМ-2022 в Катаре, расскажет про свои эмоции, голы, отношения с Агуэро и Лионелем Месси.

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Хулиан Альварес Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу
Источник Sport.ua
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