Чемпионат мира21 января 2023, 13:02 |
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ВИДЕО. Хулиан АЛЬВАРЕС – о победе на ЧМ-2022 и отношениях с Месси
Откровения от футболиста сборной Аргентины и «Манчестер Сити»
21 января 2023, 13:02 |
332
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В этом видео футболист сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес вспомнит победу на ЧМ-2022 в Катаре, расскажет про свои эмоции, голы, отношения с Агуэро и Лионелем Месси.
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