Джокович в трех сетах обыграл Димитрова в третьем круге Australian Open

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№5 ATP) пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде сербский теннисист оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии (№28 ATP)

Australian Open. Третий круг

Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6(7), 6:3, 6:4

Отметим, что Джокович дважды брал медицинские тайм-ауты: после первого сета и в середине третьего. Его снова тревожило левое бедро, которое он травмировал на первой неделе сезона в Аделаиде.

В следующем раунде Новак сыграет против 22-го сеяного австралийца Алекса де Минаура.