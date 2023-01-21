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  4. Джокович в трех сетах обыграл Димитрова в третьем круге Australian Open
Australian Open
21 января 2023, 13:25 | Обновлено 21 января 2023, 14:18
255
2

Джокович в трех сетах обыграл Димитрова в третьем круге Australian Open

Новак пробился в 1/8 финала, но дважды брал медицинские тайм-ауты

21 января 2023, 13:25 | Обновлено 21 января 2023, 14:18
255
2
Джокович в трех сетах обыграл Димитрова в третьем круге Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№5 ATP) пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде сербский теннисист оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии (№28 ATP)

Australian Open. Третий круг
Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6(7), 6:3, 6:4

Отметим, что Джокович дважды брал медицинские тайм-ауты: после первого сета и в середине третьего. Его снова тревожило левое бедро, которое он травмировал на первой неделе сезона в Аделаиде.

В следующем раунде Новак сыграет против 22-го сеяного австралийца Алекса де Минаура.

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Новак Джокович Григор Димитров Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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сергей богданов
Думаю следующий матч последний для серба на этом турнире, травмы бедра вещь очень серьезная, он с болгарином еле отыграл
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0
Выталкиватель парашутистов
100 процентово договорнай матч...
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-3
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