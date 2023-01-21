Джокович в трех сетах обыграл Димитрова в третьем круге Australian Open
Новак пробился в 1/8 финала, но дважды брал медицинские тайм-ауты
Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№5 ATP) пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем раунде сербский теннисист оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии (№28 ATP)
Australian Open. Третий круг
Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6(7), 6:3, 6:4
Отметим, что Джокович дважды брал медицинские тайм-ауты: после первого сета и в середине третьего. Его снова тревожило левое бедро, которое он травмировал на первой неделе сезона в Аделаиде.
В следующем раунде Новак сыграет против 22-го сеяного австралийца Алекса де Минаура.
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