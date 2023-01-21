ВИДЕО. Как Динамо добиралось в Анталию, где проведет сбор

Расширенный состав «Динамо» прибыл в турецкую Анталию, где команда будет готовиться ко второй части сезона.

Дорога на сбор длилась почти весь день – 20 января утром динамовцы автобусом отправились из клубной базы в Кишинев, откуда вылетели в Турцию.

Вместе с основной командой на сбор в Турцию отправилась юношеская. Дорога в столицу Молдовы длилась около 10 часов, после чего киевляне еще два часа летели в Анталию. В гостиницу динамовцы прибыли почти в 10 вечера.

В субботу «бело-синие» начнут тренировочные сборы. Вместе с командой в Турцию прибыл Денис Бойко, который продолжает восстановление после тяжелой травмы. Также в Анталию с динамовцами прилетел Юрий Мороз, ныне возглавляющий юношескую сборную Украины.

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В распоряжении Мирчи Луческу 31 игрок, среди которых молодые футболисты, которые получат возможность проявить себя в тренировочном процессе и спаррингах. Кроме того, 25 футболистов будут работать под руководством наставника «Динамо» U-19 Игоря Костюка.

Сбор продлится больше месяца и будет иметь насыщенную программу. Тренерский штаб запланировал проведение ряда контрольных матчей, первые соперники в которых уже известны – это австрийские «Рапид» (24 января) и «Аустрия Лустенау» (31 января), а также словенский «Марибор» (28 января).