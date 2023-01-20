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Бельгия
20 января 2023, 22:17 | Обновлено 20 января 2023, 22:27
472
0

Источник: Страсбург больше хочет купить Рябчука, чем Соболя

Левый защитник Олег Рябчук из Молдовы выступает за греческий «Олимпиакос»

20 января 2023, 22:17 | Обновлено 20 января 2023, 22:27
472
0
Источник: Страсбург больше хочет купить Рябчука, чем Соболя
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В поисках усиления на позицию левого защитника французский «Страсбург» интересуется возможностью приобретения украинца Эдуарда Соболя из бельгийского «Брюгге».

Однако Олег Рябчук из Молдовы, выступающий за греческий «Олимпиакос», находится в приоритете у руководителей «Страсбурга», информирует французское издание L'Equipe.

У Соболя контракт с «Брюгге» действует до 2025 года. 27-летний украинский футболист сыграл 4 из 6 поединков бельгийского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

В текущем сезоне за «Брюгге» Соболь сыграл 14 матчей и забил 1 гол, учитывая все турниры.

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Брюгге трансферы Страсбург Эдуард Соболь трансферы Лиги 1 Олег Рябчук Олимпиакос
Источник L'Equipe
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