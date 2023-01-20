Источник: Страсбург больше хочет купить Рябчука, чем Соболя

В поисках усиления на позицию левого защитника французский «Страсбург» интересуется возможностью приобретения украинца Эдуарда Соболя из бельгийского «Брюгге».

Однако Олег Рябчук из Молдовы, выступающий за греческий «Олимпиакос», находится в приоритете у руководителей «Страсбурга», информирует французское издание L'Equipe.

У Соболя контракт с «Брюгге» действует до 2025 года. 27-летний украинский футболист сыграл 4 из 6 поединков бельгийского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

В текущем сезоне за «Брюгге» Соболь сыграл 14 матчей и забил 1 гол, учитывая все турниры.