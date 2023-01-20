Украина. Премьер лига20 января 2023, 20:50 |
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«Упссс, ошибка 404». Динамо убрало русскоязычную версию официального сайта
Вслед за главным конкурентом
20 января 2023, 20:50 |
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На этот момент на официальном сайте «Динамо» Киев недоступна российская версия страницы, хотя ранее она существовала вместе с украинской и английской.
Если сейчас зайти на русскоязычную версию сайта, то выдает «упссс, ошибка 404». Любопытно, что сегодня же русскую версию сайта убрал главный конкурент «Динамо» – «Шахтер».
На сайте этого клуба остались украинская, английская и польская версии.
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