«Упссс, ошибка 404». Динамо убрало русскоязычную версию официального сайта

На этот момент на официальном сайте «Динамо» Киев недоступна российская версия страницы, хотя ранее она существовала вместе с украинской и английской.

Если сейчас зайти на русскоязычную версию сайта, то выдает «упссс, ошибка 404». Любопытно, что сегодня же русскую версию сайта убрал главный конкурент «Динамо» – «Шахтер».

На сайте этого клуба остались украинская, английская и польская версии.