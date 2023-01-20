ФОТО. «Готов к завтрашнему дню». Мудрик ждет дебюта в составе Челси
Ждем первый матч украинца в АПЛ
По итогам тренировки «Челси» новичок команды Михаил Мудрик выложил в Instagram фото, заявив, что готов к завтрашнему дню.
21 января Синие на выезде сыграют с «Ливерпулем» в рамках матча чемпионата Англии. Скорее всего, украинский игрок получит возможность дебютировать в составе лондонской команды.
Тренер Грэм Поттер отметил, что Михаил готов играть, хотя 90 минут на поле точно не проведет.
В АПЛ «Челси» находится в кризисе, выиграв лишь дважды в последних десяти встречах, что отбросило команду на 10-е место.
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