ФОТО. «Готов к завтрашнему дню». Мудрик ждет дебюта в составе Челси

По итогам тренировки «Челси» новичок команды Михаил Мудрик выложил в Instagram фото, заявив, что готов к завтрашнему дню.

21 января Синие на выезде сыграют с «Ливерпулем» в рамках матча чемпионата Англии. Скорее всего, украинский игрок получит возможность дебютировать в составе лондонской команды.

Тренер Грэм Поттер отметил, что Михаил готов играть, хотя 90 минут на поле точно не проведет.

В АПЛ «Челси» находится в кризисе, выиграв лишь дважды в последних десяти встречах, что отбросило команду на 10-е место.