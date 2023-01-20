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  4. ФОТО. «Готов к завтрашнему дню». Мудрик ждет дебюта в составе Челси
Англия
20 января 2023, 20:27 |
1325
0

ФОТО. «Готов к завтрашнему дню». Мудрик ждет дебюта в составе Челси

Ждем первый матч украинца в АПЛ

20 января 2023, 20:27 |
1325
0
ФОТО. «Готов к завтрашнему дню». Мудрик ждет дебюта в составе Челси
ФК Челси. Михаил Мудрик

По итогам тренировки «Челси» новичок команды Михаил Мудрик выложил в Instagram фото, заявив, что готов к завтрашнему дню.

21 января Синие на выезде сыграют с «Ливерпулем» в рамках матча чемпионата Англии. Скорее всего, украинский игрок получит возможность дебютировать в составе лондонской команды.

Тренер Грэм Поттер отметил, что Михаил готов играть, хотя 90 минут на поле точно не проведет.

В АПЛ «Челси» находится в кризисе, выиграв лишь дважды в последних десяти встречах, что отбросило команду на 10-е место.

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Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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