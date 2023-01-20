Без изменений. Стало известно, кто покажет сборную Украины в отборе Евро

По информации ТаТоТаке, матчи сборной Украины в отборе к Евро-2024 планируют показывать в эфире национального телемарафона. В частности, на телеканале ICTV.

Ранее матчи Украины в плей-офф к ЧМ-2022 показывали таким же образом.

Вероятно, УЕФА снова без тендера передаст права на матчи отборочного турнира УАФ, а ассоциация уже отдаст сигнал для бесплатного показа на общенациональном канале.

Сборная Украины в отборе к Евро-2024 стартует 26 марта матчем против Англии.