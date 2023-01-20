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Чемпионат Европы
20 января 2023, 20:10 |
1688
1

Без изменений. Стало известно, кто покажет сборную Украины в отборе Евро

Скорее всего, матчи покажут в эфире одного из каналов единого марафона новостей

20 января 2023, 20:10 |
1688
1
Без изменений. Стало известно, кто покажет сборную Украины в отборе Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

По информации ТаТоТаке, матчи сборной Украины в отборе к Евро-2024 планируют показывать в эфире национального телемарафона. В частности, на телеканале ICTV.

Ранее матчи Украины в плей-офф к ЧМ-2022 показывали таким же образом.

Вероятно, УЕФА снова без тендера передаст права на матчи отборочного турнира УАФ, а ассоциация уже отдаст сигнал для бесплатного показа на общенациональном канале.

Сборная Украины в отборе к Евро-2024 стартует 26 марта матчем против Англии.

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Источник ТаТоТаке
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Умник
Це знову без звуку дивитися. Тому що Столярчук найкращий коментатор всесвіту
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