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  4. Скажет, кто будет тренером сборной? Павелко ответит на вопросы журналистов
Чемпионат Европы
20 января 2023, 19:10 |
540
1

Скажет, кто будет тренером сборной? Павелко ответит на вопросы журналистов

Президент УАФ решил провести пресс-конференцию

20 января 2023, 19:10 |
540
1
Скажет, кто будет тренером сборной? Павелко ответит на вопросы журналистов
УАФ

УАФ проинформировала о том, что 24 января в киевском Доме футбола состоится пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Встреча с журналистами начнется в 15:00, трансляция будет доступна в Youtube.

Не исключено, что Павелко расскажет, кто же будет работать со сборной Украины на старте отбора Евро-2024. За два месяца до матча с Англией у национальной команды нет тренера.

В январе сборную покинул Александр Петраков, а о новом тренере пока не объявили.

По теме:
Источник: сборная Украины в марте сыграет товарищеский матч перед Англией
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Андрей Павелко сборная Украины по футболу УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Павло Павленко
А коли він дасть відповіді на запитання слідчих та про порушення кримінальних справ проти нього?
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