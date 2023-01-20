Скажет, кто будет тренером сборной? Павелко ответит на вопросы журналистов
Президент УАФ решил провести пресс-конференцию
УАФ проинформировала о том, что 24 января в киевском Доме футбола состоится пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.
Встреча с журналистами начнется в 15:00, трансляция будет доступна в Youtube.
Не исключено, что Павелко расскажет, кто же будет работать со сборной Украины на старте отбора Евро-2024. За два месяца до матча с Англией у национальной команды нет тренера.
В январе сборную покинул Александр Петраков, а о новом тренере пока не объявили.
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