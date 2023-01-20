Англия20 января 2023, 18:49 | Обновлено 20 января 2023, 19:08
1767
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ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
Ждем дебютную игру украинца в новой команде
20 января 2023, 18:49 | Обновлено 20 января 2023, 19:08
1767
1
В субботу «Челси» на выезде сыграет с «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии, а наставник Синих Грэм Поттер оценил кондиции новичка Михаила Мудрика и шансы украинца дебютировать в новой команде.
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Комментарии 1
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Понятно что игрового мышления у него мало .ни у кого в Украине нет видения игры более одного хода но в Челси его подтянут .Зато есть отменная скорость и желание бежать и бежать
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