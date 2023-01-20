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  4. ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
Англия
20 января 2023, 18:49 | Обновлено 20 января 2023, 19:08
1767
1

ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем

Ждем дебютную игру украинца в новой команде

20 января 2023, 18:49 | Обновлено 20 января 2023, 19:08
1767
1
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
ФК Челси. Михаил Мудрик

В субботу «Челси» на выезде сыграет с «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии, а наставник Синих Грэм Поттер оценил кондиции новичка Михаила Мудрика и шансы украинца дебютировать в новой команде.

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Грэм Поттер Михаил Мудрик Челси Ливерпуль
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alex906
Понятно что игрового мышления у него мало .ни у кого в Украине нет видения игры более одного хода но в Челси его подтянут .Зато есть отменная скорость и желание бежать и бежать 
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