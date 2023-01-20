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  4. Сыграет ли Лунин? Реал получил исторического соперника в Кубке Испании
Испания
20 января 2023, 18:27 |
2348
0

Сыграет ли Лунин? Реал получил исторического соперника в Кубке Испании

Реал сразится с Атлетико в Кубке Испании

20 января 2023, 18:27 |
2348
0
Сыграет ли Лунин? Реал получил исторического соперника в Кубке Испании
twitter.com/rfef

Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Испании, в которой «Реалу» выпало сыграть против мадридского «Атлетико». Ранее украинский вратарь Андрей Лунин стабильно играл в кубковых турнирах, но в 1/8 финала в основе вышел Тибо Куртуа.

Среди других пар четвертьфинала отметим сражения «Барселоны» и «Реал» Сосьедада.

Матчи пройдут с 24 по 26 января.

Четвертьфиналы Кубка Испании

Реал - Атлетико

Барселона - Реал Сосьедад

Валенсия - Атлетик

Осасуна - Севилья

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Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Реал Сосьедад Осасуна Севилья
Источник Sport.ua
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