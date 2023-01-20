Сыграет ли Лунин? Реал получил исторического соперника в Кубке Испании

Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Испании, в которой «Реалу» выпало сыграть против мадридского «Атлетико». Ранее украинский вратарь Андрей Лунин стабильно играл в кубковых турнирах, но в 1/8 финала в основе вышел Тибо Куртуа.

Среди других пар четвертьфинала отметим сражения «Барселоны» и «Реал» Сосьедада.

Матчи пройдут с 24 по 26 января.

Четвертьфиналы Кубка Испании

Реал - Атлетико

Барселона - Реал Сосьедад

Валенсия - Атлетик

Осасуна - Севилья