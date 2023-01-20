Испания20 января 2023, 18:27 |
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Сыграет ли Лунин? Реал получил исторического соперника в Кубке Испании
Реал сразится с Атлетико в Кубке Испании
20 января 2023, 18:27 |
2348
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Состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Испании, в которой «Реалу» выпало сыграть против мадридского «Атлетико». Ранее украинский вратарь Андрей Лунин стабильно играл в кубковых турнирах, но в 1/8 финала в основе вышел Тибо Куртуа.
Среди других пар четвертьфинала отметим сражения «Барселоны» и «Реал» Сосьедада.
Матчи пройдут с 24 по 26 января.
Четвертьфиналы Кубка Испании
Реал - Атлетико
Барселона - Реал Сосьедад
Валенсия - Атлетик
Осасуна - Севилья
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