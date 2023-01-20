190 миллионов фунтов. Клопп шокирован расходами Челси на новичков

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп удивлен возможностями «Челси», который после рекорда АПЛ летом продолжает тратить деньги на новичков зимой.

Синие за три недели января потратили 190 миллионов фунтов, включая трансфер украинца Михаила Мудрика.

«Это невероятно. Я это не могу объяснить, но если цифра действительно такая, то это поразительно. И я не вижу, чтобы в будущем подобные инвестиции становились меньше».

«Но я не думаю, что «Челси» сможет так делать постоянно. Я верю в тренерскую работу, в постройку команды, развитие своих идей. Конечно, нам тоже нужно покупать игроков, но «Ливерпуль» находится в хорошей ситуации», — уверен Клопп.

Зимой Красные приобрели хавбека Коди Гакпо за 37 миллионов фунтов.