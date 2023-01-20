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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 17:51 |
106
0

Верес просит допустить фанов на трибуны. «Театр можно, а стадион – нет?»

В клубе хотят, чтобы решения принимали на местах

20 января 2023, 17:51 |
106
0
Верес просит допустить фанов на трибуны. «Театр можно, а стадион – нет?»
ФК Верес. Иван Надеин

Руководство «Вереса» заявило, что будет снова просить УАФ и местную военную администрацию разрешить болельщикам посещать футбольные матчи в Ровно во второй части нынешнего сезона УПЛ.

«В весенней части сезона мы сыграем 12 домашних матчей. Мы надеемся на присутствие болельщиков на трибунах. Наша позиция неизменна – просим, чтобы ответственность за принятие таких решений по количеству зрителей на трибунах была передана местным военным администрациям. В Ровно футболист и болельщик почему-то могут встретиться в театре или на концерте, но не на стадионе. Даже при наличии там укрытия».

«Такие решения нельзя принимать централизованно в Киеве. Инициируем такое решение в УПЛ и перед УАФ – чтобы изменили этот пункт в регламенте. Потому что футбол – он для зрителей и болельщиков», – сказал президент ФК «Верес» Иван Надеин.

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Верес Ровно чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Иван Надеин
Источник ФК Верес
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