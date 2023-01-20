Верес просит допустить фанов на трибуны. «Театр можно, а стадион – нет?»

Руководство «Вереса» заявило, что будет снова просить УАФ и местную военную администрацию разрешить болельщикам посещать футбольные матчи в Ровно во второй части нынешнего сезона УПЛ.

«В весенней части сезона мы сыграем 12 домашних матчей. Мы надеемся на присутствие болельщиков на трибунах. Наша позиция неизменна – просим, чтобы ответственность за принятие таких решений по количеству зрителей на трибунах была передана местным военным администрациям. В Ровно футболист и болельщик почему-то могут встретиться в театре или на концерте, но не на стадионе. Даже при наличии там укрытия».

«Такие решения нельзя принимать централизованно в Киеве. Инициируем такое решение в УПЛ и перед УАФ – чтобы изменили этот пункт в регламенте. Потому что футбол – он для зрителей и болельщиков», – сказал президент ФК «Верес» Иван Надеин.