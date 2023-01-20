Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик сделал глупость, когда публично лобызал Арсеналу»

Бывший форвард «Динамо» Киев Виктор Леоненко поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Арсенал»:

«Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Я ему могу пожелать только успехов в «Челси», хотя считаю, что ему будет очень тяжело. Пусть даже мне звонит, я скажу, что ему надо делать.

В Англии он должен думать больше о футболе. От Мудрика сразу будут ждать голов и результативных передач».