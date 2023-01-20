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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик сделал глупость, когда публично лобызал Арсеналу»
Украина. Премьер лига
20 января 2023, 17:34 |
688
3

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик сделал глупость, когда публично лобызал Арсеналу»

Экс-форвард «Динамо» – о трансфере Михаила Мудрика

20 января 2023, 17:34 |
688
3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик сделал глупость, когда публично лобызал Арсеналу»
Instagram. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Киев Виктор Леоненко поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Арсенал»:

«Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Я ему могу пожелать только успехов в «Челси», хотя считаю, что ему будет очень тяжело. Пусть даже мне звонит, я скажу, что ему надо делать.

В Англии он должен думать больше о футболе. От Мудрика сразу будут ждать голов и результативных передач».

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Виктор Леоненко Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон
Источник FanDay
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Комментарии 3
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karimj
Час покаже хто правий.
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0
Alex906
Эти Ватники и украинофобы вроде леоненко или франкова задолбали.какая разница Леоненко и какое дело до Мудрика или Цыганкова .
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0
ass36
Все он правильно делал по Европейским ценастям там это нормально.
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-2
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