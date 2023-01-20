Украина. Премьер лига20 января 2023, 17:34 |
688
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик сделал глупость, когда публично лобызал Арсеналу»
Экс-форвард «Динамо» – о трансфере Михаила Мудрика
20 января 2023, 17:34 |
688
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Бывший форвард «Динамо» Киев Виктор Леоненко поделился своим мнением по поводу перехода Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Арсенал»:
«Мудрик сделал большую глупость, когда публично лобызал «Арсеналу». Я ему могу пожелать только успехов в «Челси», хотя считаю, что ему будет очень тяжело. Пусть даже мне звонит, я скажу, что ему надо делать.
В Англии он должен думать больше о футболе. От Мудрика сразу будут ждать голов и результативных передач».
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Комментарии 3
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Час покаже хто правий.
Эти Ватники и украинофобы вроде леоненко или франкова задолбали.какая разница Леоненко и какое дело до Мудрика или Цыганкова .
Все он правильно делал по Европейским ценастям там это нормально.
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