Англия20 января 2023, 16:49 |
1096
2
Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Мудрик? Это не потеря для Арсенала»
Французский защитник – о переходе Михаила Мудрика в «Челси»
20 января 2023, 16:49 |
1096
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр не считает проблемой для «Арсенала» тот факт, что клуб упустил Михаила Мудрика, который перешел в «Челси»:
«Если честно, я не думаю, что это потеря для «Арсенала». Когда игрок демонстрирует желание перейти в твой клуб, а оказывается в стане твоих соседей… Вам нужны футболисты, которые полностью привержены вам».
Напомним, «Шахтер» отклонил все предложения «Арсенала» по Мудрику.
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Комментарии 2
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Как они не понимают что Мудрик хотел бы перейти в Арсенал но он ребенок и ничего там не значит.Сидят карточные каталы и поставили его на кон .Забирает кто поднял ставку на максимум
Дуралей, як би це залежало від Мудрика він вже давно був би в Арсеналі !
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