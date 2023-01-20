Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Мудрик? Это не потеря для Арсенала»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр не считает проблемой для «Арсенала» тот факт, что клуб упустил Михаила Мудрика, который перешел в «Челси»:

«Если честно, я не думаю, что это потеря для «Арсенала». Когда игрок демонстрирует желание перейти в твой клуб, а оказывается в стане твоих соседей… Вам нужны футболисты, которые полностью привержены вам».

Напомним, «Шахтер» отклонил все предложения «Арсенала» по Мудрику.