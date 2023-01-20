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  4. Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Мудрик? Это не потеря для Арсенала»
Англия
20 января 2023, 16:49 |
1096
2

Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Мудрик? Это не потеря для Арсенала»

Французский защитник – о переходе Михаила Мудрика в «Челси»

20 января 2023, 16:49 |
1096
2
Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Мудрик? Это не потеря для Арсенала»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр не считает проблемой для «Арсенала» тот факт, что клуб упустил Михаила Мудрика, который перешел в «Челси»:

«Если честно, я не думаю, что это потеря для «Арсенала». Когда игрок демонстрирует желание перейти в твой клуб, а оказывается в стане твоих соседей… Вам нужны футболисты, которые полностью привержены вам».

Напомним, «Шахтер» отклонил все предложения «Арсенала» по Мудрику.

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Микаэль Сильвестр Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Alex906
Как они не понимают что Мудрик хотел бы перейти в Арсенал но он ребенок и ничего там не значит.Сидят карточные каталы и поставили его на кон .Забирает кто поднял ставку на максимум 
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arrow1418
Дуралей, як би це залежало від Мудрика він вже давно був би в Арсеналі !
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