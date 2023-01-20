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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 16:38 | Обновлено 20 января 2023, 17:11
355
0

Юрий Бакалов возглавил Академию львовского Руха

Известный футбольный специалист вернулся в клуб, в котором уже работал

20 января 2023, 16:38 | Обновлено 20 января 2023, 17:11
355
0
Юрий Бакалов возглавил Академию львовского Руха
ФК Рух Львов. Юрий Бакалов

Известный украинский футбольный специалист Юрий Бакалов возглавил Академию ФК «Рух».

В пятницу, 20 января, генеральный директор футбольного клуба «Рух» Игорь Дедишин представил Юрия Бакалова в новой для него должности.

Во время своей карьеры Бакалов уже работал в «Рухе». 14 декабря 2019 года его назначили на должность главного тренера команды. В тот момент «желто-черные» лидерами в турнирной таблице закончили первый круг в Первой лиге и готовились к повышению в классе.

Однако из-за пандемии коронавируса 2020 года восстановление сезона отложили до лета. А в июне из-за проблем со здоровьем Юрий Бакалов вынужденно сложил свои полномочия руководителя команды.

Сообщается, что сейчас Юрий Бакалов будет заниматься комплексной подготовкой молодых футболистов по новейшим программам европейского образца.

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Юрий Бакалов Рух Львов
Источник ФК Рух Львов
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