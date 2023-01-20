Юрий Бакалов возглавил Академию львовского Руха
Известный футбольный специалист вернулся в клуб, в котором уже работал
Известный украинский футбольный специалист Юрий Бакалов возглавил Академию ФК «Рух».
В пятницу, 20 января, генеральный директор футбольного клуба «Рух» Игорь Дедишин представил Юрия Бакалова в новой для него должности.
Во время своей карьеры Бакалов уже работал в «Рухе». 14 декабря 2019 года его назначили на должность главного тренера команды. В тот момент «желто-черные» лидерами в турнирной таблице закончили первый круг в Первой лиге и готовились к повышению в классе.
Однако из-за пандемии коронавируса 2020 года восстановление сезона отложили до лета. А в июне из-за проблем со здоровьем Юрий Бакалов вынужденно сложил свои полномочия руководителя команды.
Сообщается, что сейчас Юрий Бакалов будет заниматься комплексной подготовкой молодых футболистов по новейшим программам европейского образца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После 45 минут счет 2:2 в матче «ПСЖ» и команды клубов «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»
Неожиданное решение от «горняков»