Динамо может продать своего защитника в греческий клуб

ПАОК проявляет интерес к защитнику «Динамо» Киев Томашу Кендзере. Об этом сообщают греческие СМИ.

Трансфер может состояться уже во время январского трансферного окна. Контракт Кендзеры рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Кендзеры 2 ассиста в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. 28-летний поляк выступает за киевский клуб с лета 2017 года.