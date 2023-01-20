Украина. Премьер лига20 января 2023, 16:04 |
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Динамо может продать своего защитника в греческий клуб
ПАОК интересуется Томашем Кендзерой
20 января 2023, 16:04 |
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ПАОК проявляет интерес к защитнику «Динамо» Киев Томашу Кендзере. Об этом сообщают греческие СМИ.
Трансфер может состояться уже во время январского трансферного окна. Контракт Кендзеры рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Кендзеры 2 ассиста в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. 28-летний поляк выступает за киевский клуб с лета 2017 года.
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