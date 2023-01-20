Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо может продать своего защитника в греческий клуб
Украина. Премьер лига
20 января 2023, 16:04 |
850
1

Динамо может продать своего защитника в греческий клуб

ПАОК интересуется Томашем Кендзерой

20 января 2023, 16:04 |
850
1
Динамо может продать своего защитника в греческий клуб
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

ПАОК проявляет интерес к защитнику «Динамо» Киев Томашу Кендзере. Об этом сообщают греческие СМИ.

Трансфер может состояться уже во время январского трансферного окна. Контракт Кендзеры рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Кендзеры 2 ассиста в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. 28-летний поляк выступает за киевский клуб с лета 2017 года.

По теме:
Юрген КЛОПП: «Мудрик – действительно хороший игрок»
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал форварда сборной Англии
Если интересен Арсеналу, то и Челси. Синие нацелились на форварда Ювентуса
Томаш Кендзера ПАОК Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport24.gr
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Футбол | 19 января 2023, 22:23 0
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча 19 января в Саудовской Аравии

Дани Алвес арестован по делу о сексуальных домогательствах
Футбол | 20 января 2023, 13:31 2
Дани Алвес арестован по делу о сексуальных домогательствах
Дани Алвес арестован по делу о сексуальных домогательствах

В ближайшее время суд должен избрать 39-летнему бразильцу меру пресечения

Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Футбол | 19.01.2023, 21:10
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Футбол | 20.01.2023, 11:45
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 20.01.2023, 09:45
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
было бы хорошо даже даром его отпустить
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
19.01.2023, 16:13 2
Теннис
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
18.01.2023, 20:02 6
Футбол
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
19.01.2023, 12:26 15
Футбол
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
18.01.2023, 23:07 3
Теннис
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
20.01.2023, 10:24 5
Футбол
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
19.01.2023, 19:55 2
Футбол
Зеленский не уверен, что путин живой. «Кто появляется на хромакее?»
Зеленский не уверен, что путин живой. «Кто появляется на хромакее?»
19.01.2023, 11:13 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности