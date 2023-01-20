Тренер Жироны: «Цыганков повысит уровень нашей команды»
Мигель Санчес не будет сразу бросать украинца в бой
Наставник «Жироны» Мигель Санчес прокомментировал приход Виктора Цыганкова в клуб, а также сказал, что в ближайшем тур не стоит ожидать дебюта украинца.
«Жирона» заплатила за трансфер игрока 5 миллионов евро и 50 процентов от возможной перепродажи.
«Переход Цыганкова в «Жирону» многое говорит о работе, которая была проделана руководством клуба, а также Пере Гвардиолой. Цыганков может сильно нам помочь, у него много качеств и он повысит уровень команды.
Приход Цыганкова, безусловно, поможет нам сделать качественный скачок. Завтра (в субботу, – Прим. Sport.ua) он поедет на игру с «Вильярреалом», но он еще не готов играть», – сказал Мигель Санчес.
Отметим, что первую тренировку в составе «Жироны» Цыганков провел в среду.
Поединок «Вильярреал» – «Жирона» состоится в воскресенье, 22 января. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.
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