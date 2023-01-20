Испания20 января 2023, 15:27 | Обновлено 20 января 2023, 15:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Депай перешел из Барселоны в Атлетико
Нидерландский форвард подписал контракт до лета 2025 года
20 января 2023, 15:27 | Обновлено 20 января 2023, 15:28
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Нидерландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай стал игроком мадридского «Атлетико».
28-летний футболист успешно прошел медобследование и подписал контракт с «матрасниками» на 2,5 года.
В этом сезоне Депай сыграл всего два матча в Ла Лиге и забил один гол. Контракт с «сине-гранатовыми» заканчивался в конце текущего сезона.
По информации портала Transfermarkt, «Атлетико» выложил за Депая всего 3 миллиона евро при оценочной трансферной стоимости в 20 млн евро.
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Комментарии 1
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Депай за 3 млн - чудова угода для Атлетіко. Тим більше він вже адаптований до ЛаЛіги.
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