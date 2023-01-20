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Испания
20 января 2023, 15:27 | Обновлено 20 января 2023, 15:28
992
1

ОФИЦИАЛЬНО. Депай перешел из Барселоны в Атлетико

Нидерландский форвард подписал контракт до лета 2025 года

20 января 2023, 15:27 | Обновлено 20 января 2023, 15:28
992
1
ОФИЦИАЛЬНО. Депай перешел из Барселоны в Атлетико
ФК Атлетико Мадрид. Мемфис Депай (слева)

Нидерландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай стал игроком мадридского «Атлетико».

28-летний футболист успешно прошел медобследование и подписал контракт с «матрасниками» на 2,5 года.

В этом сезоне Депай сыграл всего два матча в Ла Лиге и забил один гол. Контракт с «сине-гранатовыми» заканчивался в конце текущего сезона.

По информации портала Transfermarkt, «Атлетико» выложил за Депая всего 3 миллиона евро при оценочной трансферной стоимости в 20 млн евро.

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Барселона Атлетико Мадрид Мемфис Депай трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Атлетико Мадрид
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Nick.Grabowski
Депай за 3 млн - чудова угода для Атлетіко. Тим більше він вже адаптований до ЛаЛіги. 
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