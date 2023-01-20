ОФИЦИАЛЬНО. Депай перешел из Барселоны в Атлетико

Нидерландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай стал игроком мадридского «Атлетико».

28-летний футболист успешно прошел медобследование и подписал контракт с «матрасниками» на 2,5 года.

В этом сезоне Депай сыграл всего два матча в Ла Лиге и забил один гол. Контракт с «сине-гранатовыми» заканчивался в конце текущего сезона.

По информации портала Transfermarkt, «Атлетико» выложил за Депая всего 3 миллиона евро при оценочной трансферной стоимости в 20 млн евро.