Минус Медведев. Определена половина участников 1/8 финала Australian Open

20 января состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у мужчин.

Соревнования покинул финалист двух предыдущих розыгрышей австралийского мейджора Даниил Медведев, которого остановил американец Себастьян Корда.

Также свои матчи проиграли 11-й сеяный Кэмерон Норри и полуфиналист US Open 2022 Фрэнсис Тиафо.

Australian Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

Йосихито Нисиока [31] – Маккензи Макдональд – 7:6(6), 6:3, 6:2

Карен Хачанов [18] – Фрэнсис Тиафо [16] – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9)

Хуберт Хуркач [10] – Денис Шаповалов [20] – 7:6(3), 6:4, 1:6, 6:4, 6:3

Себастьян Корда [29] – Даниил Медведев [7] – 7:6(7), 6:3, 7:6(4)

Стефанос Циципас [3] – Таллон Грикспор – 6:2, 7:6(5), 6:3

Янник Синнер [15] – Мартон Фучович – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0

Иржи Легечка – Кэмерон Норри [11] – 6:7(8), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4

Феликс Оже-Альяссим [6] – Франсиско Черундоло [28] – 6:1, 4:6, 6:1, 6:4

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Йосихито Нисиока [31] – Карен Хачанов [18]

Хуберт Хуркач [10] – Себастьян Корда [29]

Стефанос Циципас [3] – Янник Синнер [15]

Иржи Легечка – Феликс Оже-Альяссим [6]