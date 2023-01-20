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  4. Минус Медведев. Определена половина участников 1/8 финала Australian Open
Australian Open
20 января 2023, 15:23 |
395
1

Минус Медведев. Определена половина участников 1/8 финала Australian Open

Из несеяных в этой части сетки остался только чех Иржи Легечка

20 января 2023, 15:23 |
395
1
Минус Медведев. Определена половина участников 1/8 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

20 января состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у мужчин.

Соревнования покинул финалист двух предыдущих розыгрышей австралийского мейджора Даниил Медведев, которого остановил американец Себастьян Корда.

Также свои матчи проиграли 11-й сеяный Кэмерон Норри и полуфиналист US Open 2022 Фрэнсис Тиафо.

Australian Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

Йосихито Нисиока [31] – Маккензи Макдональд – 7:6(6), 6:3, 6:2
Карен Хачанов [18] – Фрэнсис Тиафо [16] – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9)

Хуберт Хуркач [10] – Денис Шаповалов [20] – 7:6(3), 6:4, 1:6, 6:4, 6:3
Себастьян Корда [29] – Даниил Медведев [7] – 7:6(7), 6:3, 7:6(4)

Стефанос Циципас [3] – Таллон Грикспор – 6:2, 7:6(5), 6:3
Янник Синнер [15] – Мартон Фучович – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0

Иржи Легечка – Кэмерон Норри [11] – 6:7(8), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4
Феликс Оже-Альяссим [6] – Франсиско Черундоло [28] – 6:1, 4:6, 6:1, 6:4

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Йосихито Нисиока [31] – Карен Хачанов [18]
Хуберт Хуркач [10] – Себастьян Корда [29]

Стефанос Циципас [3] – Янник Синнер [15]
Иржи Легечка – Феликс Оже-Альяссим [6]

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Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 21 января
Карен Хачанов Мартон Фучович Денис Шаповалов Даниил Медведев Стефанос Циципас Фрэнсис Тиафо Кэмерон Норри Маккензи Макдональд Йосихито Нисиока Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер Себастьян Корда Хуберт Хуркач Франсиско Черундоло Таллон Грикспор Иржи Легечка Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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introvert
Браво, Себ!!! Щиро дякуємо за цей апсет.
Сподіваюсь на півфінал Корда - Сіннер. Молодь все тісніше бере ветеранів у кільце, Енді і Новак як останній бастіон)
Жіночий теніс після самоусунення наших сенсу коментувати більше немає, бо у порівнянні з чоловічим (якщо ти шанувальник гри, а не психології) він мало цікавий. Вибачайте, чарівні панянки, але це правда. Єдине - сподіваюсь, Іга візьме своє.
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