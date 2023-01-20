Минус Медведев. Определена половина участников 1/8 финала Australian Open
Из несеяных в этой части сетки остался только чех Иржи Легечка
20 января состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у мужчин.
Соревнования покинул финалист двух предыдущих розыгрышей австралийского мейджора Даниил Медведев, которого остановил американец Себастьян Корда.
Также свои матчи проиграли 11-й сеяный Кэмерон Норри и полуфиналист US Open 2022 Фрэнсис Тиафо.
Australian Open. Третий круг
Верхняя часть сетки
Йосихито Нисиока [31] – Маккензи Макдональд – 7:6(6), 6:3, 6:2
Карен Хачанов [18] – Фрэнсис Тиафо [16] – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9)
Хуберт Хуркач [10] – Денис Шаповалов [20] – 7:6(3), 6:4, 1:6, 6:4, 6:3
Себастьян Корда [29] – Даниил Медведев [7] – 7:6(7), 6:3, 7:6(4)
Стефанос Циципас [3] – Таллон Грикспор – 6:2, 7:6(5), 6:3
Янник Синнер [15] – Мартон Фучович – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0
Иржи Легечка – Кэмерон Норри [11] – 6:7(8), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4
Феликс Оже-Альяссим [6] – Франсиско Черундоло [28] – 6:1, 4:6, 6:1, 6:4
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Йосихито Нисиока [31] – Карен Хачанов [18]
Хуберт Хуркач [10] – Себастьян Корда [29]
Стефанос Циципас [3] – Янник Синнер [15]
Иржи Легечка – Феликс Оже-Альяссим [6]
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